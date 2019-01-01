استقبال حافل لناينجولان في كالياري قبل التوقيع الرسمي

رادجا ناينجولان يصل إلى كالياري تمهيدًا للتعاقد مع الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

استقبلت جماهير كالياري النجم البلجيكي رادجا ناينجولان بشكل حافل بمجرد وصوله إلى سردينيا تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب إتمام انتقال النجم البلجيكي رادجا ناينجولان إلى كالياري على سبيل الإعارة.

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ووصل ناينجولان اليوم إلى سردينيا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للانتقال رسميًا إلى كالياري على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وسيدفع إنتر جزءًا من راتب النجم البليجيكي، وستكون الإعارة مجانية ولمدة موسم واحد وعلى الأغلب لن تتضمن بند أحقية الشراء.

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وكان ناينجولان قد اختار كالياري نظرًا لكونه لاعب سابق للفريق ونظرًا لحاجته لأن يكون بجوار زوجته التي تم الكشف عن إصابتها بالسرطان.

يذكر أن ناينجولان قد لعب بقميص كالياري في الفترة بين عامي 2010 و2014، حيث لعب لأكثر من 150 مباراة مع الفريق.