بالنسب المئوية.. بداية فيليكس أفضل من جريزمان!

اللاعب يحصل على فرص خرافية مقارنةً بأقرانه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدثت صحيفة اس الإسبانية عما وصفته بتفوق بداية الواعد جواو فيليكس على بداية أنتوان جريزمان نجم الفريق السابق الذي انتقل إلى برشلونة.

وكان فيليكس -19 عاماً- قد وصل إلى واندا ميتروبوليتانو في الصيف الماضي مقابل 126 مليون يورو، فيما أتى جريزمان من ريال سوسييداد في صيف 2014.

وحتى اللحظة، خاض فيليكس 85.8% من الدقائق المتاحة للأتلتي هذا الموسم.

على الناحية الأخرى، لعب جريزمان 57.7% فقط، أي أقل من فيليكس بـ27.8%.

رقم البرتغالي لا يعتبر خارقاً فقط بسبب جريزمان، بل بسب بكون جدد أتلتيكو الصغار عادةً ما لا ينالوا أكثر من 40% من دقائق عامهم الأول بقميص الروخيبلانكوس.