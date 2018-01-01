بالميراس البرازيلي متمسك بالتعاقد مع كينو

كينو يُعد هدفاً للنادي، بجانب كارلوس إدواردو زميله في النادي المصري ولاعب جوياس البرازيلي السابق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رغبة نادي بالميراس في التعاقد مع اللاعب كينو لاعب نادي بيراميدز المصري واعادته لفريق مُجدداً خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "جلوبو" أشارت إلى أن كينو يُعد هدفاً للنادي، بجانب كارلوس إدواردو زميله في النادي المصري ولاعب جوياس البرازيلي السابق من الخيارات المطلوبة في بالميراس.

الصحيفة الإنجليزية بحسب مصادرها أشارت إلى أن المدير الفني المخضرم لويس فيليبي سكولاري يأمل في مزيد من التعاقدات، من أجل المنافسة في الموسم الجديد. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان الفريق قد تعاقد خلال الفترة الماضية مع كل من رفايل لاعب باهيا وآرثر كابرال لاعب سييرا رسميًا، ويبدو ماتيوس فيرنانديز لاعب بوتافوجو قريبًا من الانضمام إلى بالميراس.

يُذكر أن كينو يُعد هدفاً للعديد من الأندية أبرز نادي الاتحاد بالدوري السعودي، وكذلك ترقب أكثر من نادي برازيلي