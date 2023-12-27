بالفيديو | نمر طليق في ملعب برشلونة!

النادي الكتالوني يستعد لاستقبال الصفقة المنتظرة

يستعد برشلونة لاستقبال صفقته الجديدة فيتور روكي، الذي وصل إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم قادمًا من البرازيل.

ونشر الفريق الكتالوني مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية، يظهر فيه نمر يمشي على عشب ملعب لويس كومباني الأولمبي، في إشارة إلى الموهبة البرازيلية الشابة الملقبة بـ"تايجرينهو".

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وكان برشلونة قد تعاقد مع صاحب الـ18 عامًا قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، على أن ينضم رسميا في الصيف المقبل، إلا أن الإصابات العديدة دفعت الفريق الكتالوني لتعجيل انضمام اللاعب وتقديمه في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ روكي خوض التدريبات يوم السبت المقبل، تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، علمًا بأنه سيكون متاحًا أمام الجماهير الكتالونية (أول مباراة في مونتجويك) خلال مواجهة فياريال يوم 28 يناير.