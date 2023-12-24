بالفيديو | رغم انهيار إشبيلية.. راموس يصدر أغنية جديدة!

ظهر كبطل في الفيديو المصور

قدم سيرجيو راموس، نجم إشبيلية الإسباني، أغنية جديدة مستوحاة من موسيقى "الفلامنكو" رفقة فرقة الثلاثي "لوس ياكيس" تحت اسم "لا تتناقض معي".

وظهر صاحب 37 عامًا كبطل في الفيديو المصور للأغنية، وبدا بمظهر أندلسي "لا يصدق".

ويعاني راموس رفقة إشبيلية على مستوى النتائج بشكل كبير هذا الموسم، إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما ينافس للهروب من صراع الهبوط في الليجا.

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وترجع علاقة راموس بفرقة "لوس ياكيس" إلى "إعجابه بأغانيهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على إنستجرام، قبل أن تنشأ الصداقة".

ويحتل الفريق الأندلسي المركز 15 في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، علمًا بأن الفريق حقق 3 انتصارات فقط مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.