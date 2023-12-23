بالفيديو | انفجر جوزيه.. كفاراتسخيليا يشعل النار في عيني مورينيو!

المدرب البرتغالي أظهر الوجه الآخر!

انفجر جوزيه مورينيو مدرب روما غضبًا في وجه خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، خلال مواجهة الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ونشرت شبكة "ESPN" مقطع فيديو لانفعال مورينيو على كفاراتسخيليا، حيث وجه بعض الكلمات للاعب الجورجي.

وجاءت الأحداث بعدما حاول كفارا مراوغة برايان كريستانتي، الذي أعاقه وحصل على بطاقة صفراء، ما أشعل غضب المدرب البرتغالي، الذي توجه بكلمات حادة إلى اللاعب الجورجي.

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وأضافت الشبكة: "لقد تصالحوا بعد فترة وجيزة.. جوزيه الكلاسيكي!".

ويحتل روما المركز الثامن في الكالتشيو برصيد 25 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السادس بـ27 نقطة.