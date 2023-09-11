بالصور .. أنتوني يفضح صديقته ويرد على مزاعمها بالاعتداء الجسدي

أنتوني يواجه تهمة جديدة ويرد بالصور لتوثيق الأمور

نفى أنتوني تصرفه بشكل عدواني مع امرأة أخرى اتهمته، في حين دعت حبيبته السابقة جابرييلا كافالين إلى معاقبته.

مانشستر يونايتد أعلن أن الجناح البرازيلي سيقضي فترة غياب غير محددة عن النادي، وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على اتهامات من شريكته السابقة كافالين التي تزعم تعرضها للعنف الجسدي والعقلي.

القضية تحقق فيها قوات الشرطة في ساو باولو ومانشستر، حيث تم استبعاد أنتوني من التشكيلة الأخيرة للمنتخب البرازيلي.

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قدمت امرأتان أخريتان أيضًا ادعاءات ضد اللاعب في يونايتد من بينهم إنجريد لانا البالغة من العمر 33 عامًا، وفي مقابلة مع قناة "ريكورد تي في" البرازيلية، ادعت لانا أن أنتوني قام بسلوك عدائي تجاهها في أكتوبر حيث قالت: "حاول ممارسة الجنس معي ولم أكن أرغب في ذلك دفعني إلى الحائط وضرب رأسي".

بجانب بيان نشره اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه أن اللقاء كان "حميمًا وبالتراضي"، نشر أنتوني العديد من لقطات الشاشة من هاتفه المحمول على "إنستجرام" - تظهر محادثات واتساب - والتي يعتبرها دليلًا سيساعد في تبرئته وإثبات عدم تصرفه بطريقة عدائية تجاه لانا.

ومع ذلك، أصدرت كافالين بيانًا جديدًا من خلال محاميها، حيث أعادت التأكيد على رغبتها في أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات ضد أنتوني وقالت: "دفاع جابرييلا كافالين، في ضوء الحقائق والأدلة التي أصبحت معروفة للجمهور في هذا التاريخ، بخصوص حالات العنف المتكررة التي تعرضت لها، تفيد بأنها تثق في التحقيق الجاد والمختص الذي تجريه الشرطة المدنية في ساو باولو، وكذلك شرطة مانشستر/المملكة المتحدة، وتأمل أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم محاكمة المعتدي ومعاقبته. الجرائم التي ارتكبها".