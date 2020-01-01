بالرغم من نقص لاعبي خط الوسط مانشستر يونايتد يتخلى عن لاعبه

لاعب جديد قد يرحل عن صفوف الشياطين الحمر دون تعويض

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في السماح للاعب الفريق الشاب جيمس جارنر في الرحيل عن الفريق.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن اللاعب قد يرحل عن الشياطين الحمر، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكشف مصادر صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، أن اللاعب تدرب اليوم مع فريقه وحصل على إذن بالرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات.

صاحب الـ 18 عاماً، يشارك مع الفريق الأول في بضع مباريات بالدوري الأوروبي، والكؤوس، وكانت آخر مشاركة له في ديسمبر الماضي.

ولعب جارنر مع الشياطين الحمر هذا الموسم، ست مباريات مع الفريق الأول، فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف خلالهم.

ويفتقد الشياطين الحمر للاعبين في وسط الملعب، بعد عدم تدعيم هذا المركز الانتقالات الماضية، وإصابة ماكتومناي وبول بوجبا.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى اقتراب الشياطين من حسم صفقة برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة خلال الساعات القادمة بشكل رسمي لتدعيم خط الوسط.