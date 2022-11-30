بالرغم من تأكيدات أديداس .. البرتغال تتحرك لاحتساب الهدف لرونالدو!

البرتغال تتحرك لصالح رونالدو ضد برونو فيرنانديز!

يخطط الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تقديم أدلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإثبات أن الهدف الأول ضد أوروجواي كان لكريستيانو رونالدو وليس لزميله برونو فرنانديز.

منتخب البرتغال حسم تأهله إلى دور ال16 بالفوز على أوروجوي بهدفين دون رد من تسجيل برونو، ومن المُقرر أن يقوم الاتحاد البرتغالي بتقديم طلبهم إلى "الفيفا" مع مزيد من الأدلة على تسجيل رونالدو للهدف.

احتفل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بالهدف بعدما حاول تحويل عرضية من برونو فرنانديز برأسه في شباك أوروجواي وبعد أن فحص حكم الفيديو المساعد الهدف، تم احتسابه لزميله السابق في فريق مانشستر يونايتد.

بينما أكدت شركة "أديداس" المصنعة للكرة أنها استخدمت التكنولوجيا من أجل التأكد من أنه لم يتم إجراء أي اتصال بين رأس كريستيانو والكرة.

جاء في بيان من "أديداس": "في المباراة بين البرتغال وأوروجواي، وباستخدام تقنية الكرة المتصلة الموجودة في كرة المباراة الرسمية، يمكننا بشكل نهائي عدم إظهار أي اتصال على الكرة من كريستيانو رونالدو للهدف الافتتاحي في المباراة".

وأتم: "لا يمكن قياس أي قوة خارجية على الكرة كما يتضح من عدم وجود نبضات قلب في قياساتنا وفي الرسم المرفق يتيح لنا مستشعر IMU 500 هرتز داخل الكرة أن نكون دقيقين للغاية في تحليلنا".