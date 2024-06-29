دوناروما يعتذر للجماهير...

علق جانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيطاليا، على خروج فريقه من بطولة يورو 2024، وقدم اعتذاره للجماهير عقب توديع المسابقة من دور ثمن النهائي.

وودعت إيطاليا، بطولة يورو 2024، من دور الـ 16 على يد سويسرا، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بهدفين دون رد.

وقال دوناروما في تصريحات عقبت اللقاء: "الامر مؤلم للغاية، نعتذر لجميع الجماهير، اليوم نشعر بخيبة أمل كبيرة، هم لا يستحقون ذلك، لا يوجد شيء آخر يمكنني قوله".

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وتابع: "لقد عانينا طيلة المباراة، باستثناء الدقائق الأخيرة، عندما سقطت سويسرا بدنيًا، لقد فقدنا الكثير من الكرات، وتركنا الكثير من المساحات الخالية في الدفاع، ولم نضغط بشكل جيد للغاية، لقد كانت مباراة صعبة".

وأضاف: "لم نكن شجعان في تلك المباراة، سويسرا كانت تستحوذ على الكرة في معظم الأوقات، وألحقوا بنا الضرر، وازداد الأمر صعوبة في الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف الثاني".