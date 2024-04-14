بالدليل .. جندوجان يُدافع عن مانشستر سيتي بعد مقارنته ببطل إسبانيا!

شاهد كيف رد جندوجان على السخرية من مانشستر سيتي

على الرغم من تركه مانشستر سيتي والانتقال إلى برشلونة، إلا أن النجم الألماني إلكاي جندوجان، لم يقف مكتوفي الأيدي أمام التقليل من ناديه السابق!

وقاد جندوجان مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية الموسم الماضي "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا"، قبل انتقاله إلى برشلونة.

ونشر حساب " Out Of Context Football" الساخر على منصة "إكس" صورة لحافلة مانشستر سيتي التي احتفلت بالثلاثية في ظل وجود عدد صغير من الجماهير التي احتفلت به، مقارنةً باحتفال جماهير أتلتيك بيلباو الضخم بكأس ملك إسبانيا.

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ورد جندوجان عبر حسابه على منصة "إكس" على الصورة التي نشرها الحساب الساخر، بصورتين لاحتفالات جماهير مانشستر سيتي التي حضرت بأعداد كبيرة جدًا في شوارع مدينة مانشستر معلقًا عليها: "هيا أيها المشرف!".

ولقيت تغريدة النجم الألماني إعجابًا كبيرًا من جانب جماهير مانشستر سيتي، التي قامت بإعادة تغريدها، مشيدة بموقف جوندوجان بالرد على الحساب الساخر.