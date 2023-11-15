بالأدلة .. إعلامي يُحرج مانشيني بعد تصريحاته بشأن اختياراته المثيرة للجدل!

رد قوي على تصريحات مانشيني!

أثار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الجدل، بعد إعلان عن قائمة المنتخب السعودي، التي ستشارك معه في مباريات التوقف الحالي، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن، وذلك بسبب استبعاد عدد من النجوم المميزين.

ورد مانشيني خلال المؤتمر الصحفي على استبعاد عدد من اللاعبين، حيث قال: "فضلنا استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا، لأننا نُريدهم أن يُقاتلوا في المباريات".

ولكن الإعلامي خالد البدر أحرج مانشيني أمام الجماهير السعودية، بعدما نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يستشهد بعدد من اللاعبين الذين لا يُشاركون مع فرقهم، ويتواجدون بالقائمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص التغريدة كالآتي: "عبد الإله المالكي "رباط صليبي" ولم يلعب حتى الآن مباراة كاملة، صالح الشهري عائد من إصابة لم يُشارك حتى في شوط كامل".

واختتم البدر تغريدته مُشيرًا إلى ثنائي مميز تم استبعادهما من جانب مانشيني على الرغم من الجاهزية التامة، حيث قال: "سلطان الغناك أكثر صناعة النصر، وفراس البريكان أكثر مساهمة الأهلي".