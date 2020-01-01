بالاتفاق مع فلادان .. الأهلي يقرر الاستغناء عن الثنائي المحترف

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي.

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، على تسويق عقدي لاعبين محترفين بصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الأهلي اتفق مع فلادان على تسويق عقدي الألماني ماركو مارين، والبرازيلي لوكاس ليما لاعبا فريق الأهلي.

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وأضافت الصحيفة أن مارين وليما أصبحا قريبان للغاية من مغادرة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.

إدارة الأهلي تسعى للتعاقد مع مدافع أجنبي في خانة قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأيضًا تسجيل البوسني إلفيس ساريتش، بعد اقترابه من العافي من إصابته بالرباط الصليبي

وكانت إدارة الأهلي قد قررت رفع اسم ساريتش من قائمة الفريق الجداوي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي، حيث تم تسجيل الغاني صامويل أوسو بدلًا منه.

وفي حالة نجاح الأهلي في تسويق عقد لوكاس ليما، سيتم التعاقد مع ظهير محلي بدلًا منه، لشغل مركز الظهير الأيسر، على أن يعود ساريتش للقائمة، ويتم التعاقد مع مدافع أجنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها يوم الأحد القادم.