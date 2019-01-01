كأس السوبر الأوروبية

بالأرقام .. ماني يُعيد أمجاد الأفارقة في السوبر الأوروبي

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(C) Getty Images
بعد هدفه في تشيلسي

أعاد النجم السنغالي ساديو ماني إلى الأذهان، أمجاد أبناء قارته السمراء في بطولة كأس السوبر الأوروبية، وذلك بعد هدفه في مرمى تشيلسي في المباراة الجارية في هذه الأثناء على ملعب "فودافون آرينا" في اسطنبول.

وتأخر أحمر الميرسيسايد في النهاية، باستقبال هدف عن طريق أوليفييه جيرو قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يُعيد أسد التيرانجا فريقه إلى المباراة، بإدراك هدف التعديل مع بداية الشوط الثاني.

وبهذا الهدف، أصبح هداف البريميرليج الموسم الماضي مناصفة مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج، أول لاعب إفريقي يسجل هدفًا في مباراة كأس السوبر الأوروبية، منذ أن فعلها المالي فردريك كانوتيه بقميص إشبيلية في مرمى برشلونة.

 

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