من هو آخر لاعب وسط برازيلي سجل للميلان قبل باكيتا؟

باكيتا أحرز الهدف الثاني للميلان ضد كالياري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل لوكاس باكيتا أول أهدافه بقميص ميلان منذ انضمامه للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، ذلك خلال مواجهة كالياري في الجولة الـ23 للدوري الإيطالي.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، وسجل لوكا تشيبيتيلي مدافع كالياري الهدف الأول بالخطأ في مرماه وأضاف باكيتا الهدف الثاني مستغلًا تمريرة دافيدي كالابريا العرضية الرائعة.

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وكان ريكاردو كاكا آخر لاعب وسط برازيلي سجل للميلان قبل باكيتا، بهدفه ضد كييفو فيرونا في مارس 2014، ولم يلعب للفريق بعده أي لاعب وسط من بلاد السامبا.

يُذكر أن الفائز بالكرة الذهبية عام 2007 لعب بقميص الروسونيري 307 مباراة سجل خلالهم 104 أهداف وصنع 66 هدفًا، وقد فاز مع الفريق بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإيطالي.

وكان باكيتا قد انضم للميلان خلال يناير الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو، واحتفل اللاعب بهدفه الأول بتقبيل شارة سوداء ورفعها عاليًا إشارة على حزنه وتعاطفه مع الضحايا العشرة من لاعبي فلامنجو الشباب والناشئين الذين راحوا ضحية حريق نشب في مركز تدريب النادي.