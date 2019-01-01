باكيتا: أنا هنا لمساعدة ميلان على العودة للألقاب

لاعب ميلان الجديد يتحدث عن أهدافه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دشن ميلان النسخة البرتغالية من موقعه الرسمي، وتحدث بتلك المناسبة لاعبه الجديد لوكاس باكيتا مؤكدًا سعيه للفوز بالألقاب مع الفريق.

وانضم باكيتا هذا الشهر للميلان قادمًا من فلامينجو مقابل 45 مليون يورو، وقد نشر الموقع الرسمي للنادي فيديو يحمل رسالة منه لجماهير الفريق.

قال فيها "تحية لكل الجماهير، أنا لوكاس باكيتا وأنا لاعب وسط. أنا هنا لمساعدة ميلان للعودة لطريق الانتصارات والفوز بالألقاب مجددًا. هدفنا هو جعلكم جميعًا سعداء. فورتسا ميلان".

آرسنال يقترب من خطف هدف ميلان الأبرز في يناير

وكان اللاعب قد قال سابقًا أن أسطورة الروسونيري "ريكاردو كاكا" هو مثله الأعلى وأنه يتمنى أن يسير على خطاه ويحظى بنفس مسيرته في ميلانو.

يُذكر أن النسخة البرتغالية من موقع ميلان موجهة للبرازيل التي تعتمد اللغة البرتغالية كلغة رسمية أولى في البلاد.