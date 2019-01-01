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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

باكاري جاساما يقود مواجهة الاتحاد والشباب

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أحد أشهر وأفضل الحكام في القارة الأفريقية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم الأخير من مباريات الجولة السابعة عشر، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الاتحاد تواجد الحكم الجامبي باكاري جاساما، أحد أشهر وأفضل الحكام في القارة الأفريقية، وتعد هذه المرة الأولى التي يقود فيها الحكم مباريات بالدوري السعودي.

ويعاون جاساما كلًا من السنغالي جبريل كمارا ومالك سامبا، والكرواتي إيفان بيبيك حكما رابعًا، والنرويجي سفاين موين حكم فيديو.

على الجانب الأخر، فيقود مباراة فريقي الرائد والاتفاق تحكيميًا الويلزي سيمون إيفانس، ويساعد الإنجليزي جوناثان راينت والويلزي إيان بيرد، والسعودي سامي الجريس حكمًا رابعًا، والهولندي كيفين بلوم حكم فيديو.

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يُذكر أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تشهد حضور كبير من قبل الحكام الأجانب منذ بداية الموسم في غياب واضح للحكم المحلي.

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