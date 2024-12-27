بعد البراءة من قضايا الفساد .. بافيل نيدفيد يستعد للعودة إلى كرة القدم من بوابة دوري روشن السعودي!

نيدفيد يعود للعمل في كرة القدم بعد غياب عام

يستعد النجم التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس السابق، للعودة مرة أخرى للعمل في كرة القدم، من بوابة دوري روشن السعودي، بعد غياب دام لمدة عامين، بسبب قضايا الفساد بالنادي الإيطالي.

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وكان نيدفيد يشغل منصب نائب رئيس يوفنتوس، حتى تقدم باستقالته من منصبه عام 2022، بسبب قضايا رياضية متعلقة بالزيادات المالية الوهمية، حيث تم تبرئته من جميع التهم الموجهة له.

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وكشف "سبورت ميدياست" عن أن نيدفيد سيوقع على عقد مع نادي الشباب، ليشغل منصب المدير التنفيذي للنادي الموجود بالرياض.

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وأضاف الموقع أن نيدفيد سيعمل بشكل وثيق مع المدرب التركي فاتح تريم، الذي أصبح تولى مسؤولية تدريب الشباب بشكل رسمي، وأيضًا مع اللاعب الإيطالي جاكومو بونافينتورا.

وكان نيدفيد يستعد للعودة إلى لبلاده التشيك، من أجل شغل منصب المدير العام في أحد الأندية المحلية هناك، ولكن عرض الشباب كان مُغريًا له، ليعود إلى كرة القدم من بوابة دوري روشن السعودي.