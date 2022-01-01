تشافي: وكيل ديمبيلي عقد الأمور، وكان يجب تأجيل مواجهة مايوركا!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن إقامة مباراة مايوركا في الدوري الإسباني بالرغم من كل غيابات فيروس كورونا يعد أمرًا لا يصدق بالنسبة له.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي تطرق خلاله للحديث عن إصابات الفريق ووضع مفاوضات عقد عثمان ديمبيلي.

ماذا قال تشافي عن وضع الإصابات في برشلونة؟

قال تشافي: "أنسو فاتي وممفيس ديباي تدربا مع الفريق بشكل جزئي لكنهما لن يكونا معنا في المباراة، ولم يصلا لأفضل حالة جاهزية".

وأضاف: "كان يجب أن يتم تأجيل المباراة، لم أعد أعلم كم عدد الإصابات في الفريق، وكل يوم نعاني مشكلة جديدة، لكننا سنحاول أن نقدم كل ما لدينا وسيقاتل كل لاعب على الثلاث نقاط".

ما الذي قاله تشافي عن عقد عثمان ديمبيلي ومفاوضات التجديد؟

وأردف: "لا أعتقد أنه سيكون سعيدًا في مكان آخر غير برشلونة، نحن هنا نتحدث عن أفضل نادي في العالم، لكن وكيله عقد الأمور كثيرًا".

وأكمل: "لقد تحدثت بشكل عادي معه، وقلت له إننا في حاجة له، أستطيع الحديث فقط عن الجانب الرياضي، الأمور الأخرى ليست من تخصصي".

ما هي الأسماء التي تغيب عن برشلونة بسبب كورونا والإصابات؟

يعاني برشلونة على كافة المستويات سواء في الإصابات العضلي أو بسبب فيروس كورونا، ووصل وأبرز من يغيب عن الفريق هم دانييل ألفيش، وفيليبي كوتينيو، وعثمان ديمبيلي، ويوسف ديمير، وممفيس ديباي، وسيرجينيو ديست، وعبد الصمد الزلزولي، وإريك جارسيا، وجافي، وبيدري جونزاليس، وسيرجي روبرتو.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.

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