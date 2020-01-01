باستثناء اثنين - برشلونة يعرض جميع لاعبيه للبيع

هل تأزمت الأمور داخل البيت الكتالوني؟

وضع نادي برشلونة جميع لاعبيه في قائمة المتاحين للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عدا فقط الثنائي ليونيل ميسي، هداف الفريق، والحارس مارك أندريه تيرشتيجن.

برشلونة يحاول التوصل لاتفاق مع ميسي وتيرشتيجن لتجديد عقدهما والذي ينتهي في 2021.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ البلوجرانا يعيش ظروف اقتصادية صعبة وازدادت سوءًا بعد توقف الدوري الإسباني والتشامبيونزليج بسبب فيروس كورونا.

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وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة بحاجة إلى الحصول على الأقل على مبلغ 124 مليون يورو من مكاسب بيع اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتجنب الدخول في أزمة مع قانون اللعب المالي النظيف.

وترحب إدارة البلوجرانا ببيع أي لاعب في الفريق عدا ميسي وتيرشتيجن، إذ ترى الإدارة أنه يمكن استبدال أي لاعب آخر في الفريق والحصول على أفضل مكسب مالي ممكن.

وتحاول الإدارة التوصل لاتفاق مع اللاعبين لأجل خفض الرواتب خلال فترة التوقف الجارية، إلا أنّ المفاوضات حتى الآن لا تسير في الطريق الصحيح.

ووضع برشلونة ملعب "كامب نو" وجميع ممتلكاته تحت قيادة الحكومة الكتالونية لأجل استخدامها في معالجة المصابين بفيروس كورونا.