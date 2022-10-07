باريس يفقد ميسي أمام ريمس، وجالتييه يعلن مدة غيابه!

النجم الأرجنتيني يعاني من مشكلة في الساق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق، غدًا، السبت، أمام ريمس ببطولة الدوري المحلي.

ميسي ظهر في مباراة باريس الأخيرة أمام بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا في تعادل الفريق مع نظيره البرتغالي بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

النادي الفرنسي كشف عبر موقعه الرسمي عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية في الساق، مؤكدًا في نفس الوقت أن فترة غيابه لن تستمر لفترة طويلة.

ما هي مدة غياب ميسي؟

باريس قال في التقرير الطبي، إن الأرجنتيني غادر مباراة بنفيكا في الدقيقة 81 لمعاناته من انزعاج في العضلة الخلفية للساق وخضع لبعض الفحوصات.

وجاءت النتائج مبشرة إلى حد كبير، حيث تبين عدم خطورة المشكلة، مع عودة اللاعب للتدريبات من جديد بشكل كامل بعد غد الأحد.

وهو ما أكده المدرب كريستوف جالتييه في المؤتمر الصحفي للقاء ريمس قائلًا:"ميسي لن يلعب أمام ريمس ولكنه سيعود للتدريب في صباح اليوم التالي للمباراة".

ماذا عن باقي الإصابات الأخرى؟

أكد النادي الفرنسي أن مدافع الفريق برينسيل كيمبيمبي يواصل إعادة التأهيل في مركز التدريب، بينما يتحسن كيليان مبابي بعد معاناته من بداية ذبحة صدرية وشارك في مران الفريق.

وأما لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس فقد تواجد في التدريب الفردي ومن المقرر انتظامه في التدريب الجماعي الأسبوع المقبل، بينما يعود المدافع نونو مينديش بعد 3 أسابيع لتعرضه لإصابة في أوتار الركبة اليسرى.