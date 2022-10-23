باريس يضيق الخناق على برشلونة وريال مدريد .. 20 مليون يورو لإندريك!

كشفت تقارير صحفية عن تقديم باريس سان جيرمان لعرض من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي إندريك نجم بالميراس.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي البرازيلي تلقى عرضًا قيمته 20 مليون يورو من أجل ترك اللاعب لباريس سان جيرمان.
يأتي هذا في الوقت الذي كان برشلونة وريال مدريد قد أبدا اهتمامًا باللاعب من قبل خلال العام الماضي، وارتبط بالانضمام إلى أحدهما قريبًا.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالنادي البرازيلي غير مستعد لقبول هذا العرض، لكن في الوقت نفسه فباريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ أكبر.
جدير بالذكر أن عدة أندية أيضًا معجبة باللاعب وتريد الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن، على رأسهم مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال، رغم أن عقد اللاعب في ناديه البرازيلي مستمر حتى 2025.
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