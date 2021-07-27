باريس يضع خارطة الطريق لتمويل صفقة بوجبا

باريس سان جرباريس سان جيرمان بدأ العمل على تمويل صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

أصبح الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أحدث وأكبر الأهداف حاليًا على قائمة تعاقدات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويبدو أن إدارة الفريق الباريسي لن تستلم حتى تتمكن من التعاقد معه.

وتمكن باريس سان جيرمان بالفعل من إبرام سوق انتقالات تاريخي حتى الآن، بعدما تعاقد مع سيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجينالويجي دوناروما بالمجان، بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي من إنتر مقابل 60 مليون يورو.

ويرغب باريس سان جيرمان في أن يواصل البناء لتكوين فريق الأحلام في ملعب "حديقة الأمراء" ولذلك فالهدف الحالي على قائمة التعاقدات هو بوجبا، ويعرف النادي الباريسي بالفعل المبلغ المطلوب من مانشستر يونايتد مقابل التخلي عنه.

ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على 60 مليون يورو مقابل بيع بوجبا، والذي ينتهي تعاقده في "أولد ترافورد" بنهاية موسم 2021-2022.

ماذا سيفعل باريس سان جيرمان للتعاقد مع بوجبا؟

لتحقيق رغبته في التعاقد مع بول بوجبا، فإن باريس سان جيرمان يخطط لبيع ثلاثة لاعبين من أجل الحصول على القيمة المطلوبة من مانشستر يونايتد.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن وصول فينالدوم إلى باريس سان جيرمان سيجعل الإسباني أندير هيريرا أول اللاعبين الذين يخطط النادي الباريسي للتخلص منهم، ويعرف اللاعب ذلك بالفعل ويرى أن الوقت قد حان للرحيل.

وبعد هيريرا، فإن باريس سان جيرمان يخطط لبيع ثنائي حراسة المرمى ألفونس أريولا وسيرخيو ريكو، حيث أصبحت إمكانية حصول الثنائي على دقائق بمثابة الحلم بعيد المنال، في ظل وجود دوناروما وكيلور نافاس.

ورغم أن باريس سان جيرمان قد لا يحصل على مبلغ كبير مقابل بيع اللاعبين الثلاثة، إلا أنهم يحظون باهتمام عديد الأندية في أوروبا، ولذلك فإن بيعهم مجرد مسألة وقت.

ما هو موقف بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد؟

المصدر ذاته أشار إلى أن بوجبا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، لا يرغب في التجديد ويخطط لمغادرة "أولد ترافورد" خلال الصيف الحالي، رغم رغبة "الشياطين الحمر" في استمراره.

ويعد باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد حاليًا المهتم بالحصول على خدمات بوجبا، حيث ترى فيه الإدارة محورًا أساسيًا في مشروع ماوريسيو بوتشيتينو الجديد مع النادي.

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