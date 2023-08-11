باريس يرد على مماطلة برشلونة برسالة تهديد في صفقة ديمبيلي

هل تفشل الصفقة في النهاية؟

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توجيه رسالة تهديد إلى برشلونة، من أجل التوصل إلى حل في صفقة عثمان ديمبيلي.

صاحب الـ26 سنة كان من المقرر أن ينضم إلى باريس وفقًا للشرط الجزائي في عقده الذي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، لكن برشلونة لم يوافق حتى الآن ويماطل في بعض الشروط الخاصة بالاتفاق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن باريس أخبر اللاعب بأنه إذا لم يفتح برشلونة الأبواب أمام انتقاله في غضون 24 ساعة، سيكون عليه العودة للنادي الكتالوني وإلغاء الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك مقابل الحصول على وعد بالتوقيع معه بالمجان الصيف القادم في صفقة انتقال حر وتوفير المبلغ الذي كان سيحصل عليه برشلونة.

وكانت إدارة برشلونة قد سمحت للاعب بالذهاب لإجراء فحص طبي في باريس، ولكنها لم تمنح التفويض المطلق حتى الآن لتوقيع الدولي الفرنسي مع فريقه الجديد، وهي مجازفة قد تجعل النادي يضحي بمبلغ 50 مليون يورو قد يساعده في إجراءات اللعب المالي النظيف.

يذكر أن باريس سان جيرمان يفتتح مسيرته بالدوري الفرنسي، غدًا، السبت بمواجهة لوريان، بينما يلعب برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد ضد خيتافي.