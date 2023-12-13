باريس ودورتموند | نجا من "لعنة ميسي" ولكن! .. إلى متى يا إنريكي المخاطرة بأحلام مبابي؟!

مبابي قد يقتنع أكثر بمسألة الرحيل!

نجح باريس سان جيرمان في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بهدف لمثله.

تأهل باريس إلى دور الـ16 جاء بشق الأنفس، بعد أن تأخر بهدف، قبل أن يتعادل وارين إميري، ليتفنن لاعبي الفريق الفرنسي في إهدار الفرص.

باريس ينجو من لعنة ميسي

نجح باريس سان جيرمان في النجاة من لعنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق خلال صيف 2023 إلى إنتر ميامي الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللعنة أصابت برشلونة الإسباني بعد أن رحل عنه ميسي وانتقل إلى باريس، حيث خرج البلوجرانا من دور المجموعات ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، وهو نفس المصير الذي كان في انتظار الفريق الفرنسي هذا المساء!

ولكن نجح مبابي ورفاقه في النجاة من تلك اللعنة التي كادت أن تصيب الفريق، ليصعد إلى دور الـ16 ولا يهبط للعب في الدوري الأوروبي.

إنريكي يواصل المخاطرة بأحلام مبابي

التأهل بشق الأنفس لا يليق بفريق يمتلك نجومًا مثل مبابي ورفاقه، ولذلك السؤال الذي يُسيطر على الجميع الآن، إلى متى يا لويس إنريكي هذا المستوى؟

لولا أن خسر نيوكاسل على يد ميلان الإيطالي، لكانت الحسابات ستكون ضد باريس ومدربهم إنريكي، الذي يواصل معه الفريق مسلسل المستويات غير المقنعة.

التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، أحد أحلام النجم مبابي، وما يفعله لويس مع الفريق سيجعل مسألة إقصائه من دوري الأبطال مجرد وقت، وقد يكون دور الـ16 هو بوابة خروجه!

كما أن ما يحدث قد يقنع مبابي أكثر بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.