باريس سان جيرمان ينعى لاعب جانجون الراحل

اللاعب الشاب توفى اليوم في حادث سيارة

قدم باريس سان جيرمان، تعازيه لنادي جانجون بعد وفاه جولان ناثال لاعب الفريق الشاب اليوم.

وأعلن نادي جانجون منذ قليل، وفاة اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، في حادث سيارة صباح اليوم.

ومن جانبه كتب باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع تويتر: "نتقدم بالتعازي، لكل عائلة ومحبين جولان، وكذلك لنادي جانجون".

Le @PSG_inside présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nathaël Julan, ainsi qu’au club de l’@EAGuingamp — (@PSG_inside) January 3, 2020

وبعد الخبر الأليم اليوم، قرر نادي جانجون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، إلغاء مباراة ودية كان من المقرر إقامتها مساء غد السبت.

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وبدأ الراحل ناثال، مسيرته مع الكرة مع فريقه لوهافر، قبل أن ينضم جانجون في عام 2018، ليشارك معه الموسم الماضي في 10 مباريات بالدرجة الأولى وثلاثة في الكأس.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب، قبل رحيله لعب مع جانجون هذا الموسم ثلاثة مباريات، سجل خلالها هدفين.