باريس سان جيرمان يمنح فرصة أخيرة لمهاجم ريال مدريد السابق

النادي الباريسي يمنح فرصة أخيرة لخيسي رودريجيز لإثبات نفسه مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد خيسي رودريجيز مهاجم فريق باريس سان جيرمان للمشاركة مع فريقه أمام فريق بونفيتي الذي يلعب في الدرجة الخامسة، وذلك في المباراة التي ستقام يوم الأحد في إطار بطولة كأس فرنسا.

وفقًا لما ورد في صحيفة "آس" الإسبانية فأن خيسي كان قد خسر 7 كيلو جرام في الفترة الأخيرة بعد متابعته مع مدرب خاص لاستعادة لياقته المعهودة.

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الصحيفة الإسبانية كانت قد ذكرت أيضًا أن مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل، معجب بالمجهود الذي يبذله خيسي في التدريبات، وأنه يرغب في منحه الفرصة كاملة لإثبات جدارته في كأس فرنسا.

وكان خيسي هو أول تعاقدات أوناي إيمري في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2016، وذلك بعد قدومه من ريال مدريد بمبلغ يقدر بـ 25 مليون يورو.

على الرغم من ذلك لعب خيسي 14 مباراة فقط بقميص الفريق الباريسي في ثلاثة مواسم، ولعب على سبيل الإعارة لفريقي ستوك سيتي ولاس بالماس.

يذكر أن خيسي البالغ من العُمر 25 عامًا، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبلد الوليد في ميركاتو الشتاء الحالي.