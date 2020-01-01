باريس سان جيرمان يكشف ماذا يفعل نيمار في البرازيل

بعد تركه للحجر الصحي في باريس.. هل يقضي نيمار عطلة في البرازيل أم يتدرب؟

كشف باريس سان جيرمان موقف نجمه البرازيلي نيمار من التدريبات والالتزام بالحفاظ على اللياقة خلال فترة الحجر الصحي للاعبين.

وكان نيمار قد ترك العاصمة الفرنسية باريس وغادر إلى البرازيل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وفرض حظر التجوال وحالة الحجر الصحي.

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وحول ذلك، أكد نيمار لباريس سان جيرمان أنه ملتزم بالتدريبات وبالحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الحالية، وأنه ليس في عطلة.

وأضاف: "أستفيد من هذه اللحظة من التباعد الاجتماعي للحفاظ على لياقتي وحالتي البدنية، لقد صمم لي ريكاردو خطة تدريب مكثفة حتى أكون مستعدًا لاستئناف المسابقات"

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية أن نيمار يقوم بالكثير من العمل الشاق والتدريبات في الرمال وبعض الأنشطة الأخرى التي يشرف عليها النادي.

وأكد النادي على أن الفترة الحالية ليست فترة راحة بالنسبة للاعبين، وأن الجميع يلتزم من أجل الحفاظ على المستوى العالي من الأداء.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي، كما نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان ذلك قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.