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باريس سان جيرمان يكثف مفاوضاته لضم عطال

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الجزائري قدم موسماً مميزاً مع نيس
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان كثف من جهوده في الأيام المقبلة للتعاقد مع يوسف عطال، لاعب نيس الجزائري.

عطال عاش موسماً مميزاً مع فريقه الفرنسي، إذ شارك في 30 مباراة بكل المسابقات وساهم في إحراز ستة أهداف من موقعه يمين الدفاع.

وقالت "لو باريسيان" إن عطال ووكلائه التقوا مع ممثلين من بي إس جي في الأيام الماضية، وينتظر أن يتقدم الأخير بعرض رسمي لنيس لشرائه هذا الصيف.

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وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية أن بطل الدوري الفرنسي ليس الوحيد المهتم، إذ ينافسه نابولي وإنتر وأتالانتا.

ويملك عطال عقداً مع نيس حتى 2023، ويقدره ناديه قيمته في حدود 15 مليون يورو بحسب "ميدياست"، كما أكد باتريك فييرا، مدرب الفريق، عدم وجود نية لبيعه.

عطال سبق ومثل منتخب الجزائر في سبع مباريات دولية في الفترة الماضية.

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