باريس سان جيرمان يُعزز التواجد الأمني في منازل لاعبيه

العديد من منازل اللاعبين تعرضت للسرقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن قرار اتخذته ونفذته إدارة باريس سان جيرمان بتعزيز التواجد الأمني في منازل لاعبي الفريق للحد من ظاهرة تعرضهم للسرقة.

وكانت منازل عددٍ من اللاعبين قد تعرضت للسرقة خلال مباريات الفريق في الأشهر الأخيرة، أبرزهم تياجو سيلفا وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج ولاوفين كورزاوا، وهو ما استدعى الإدارة لاتخاذ قرار بالتعاقد مع شركة أمن خاصة.

وعملت شركة الأمن تلك على حماية ما يقرب من منزل 20 لاعبًا، وهم الذين يتم اختيارهم لخوض مباريات الفريق أو السفر معه للمباريات الخارجية.

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وأفادت ليكيب أن النادي الباريسي تحمل نفقات تلك الخطوة حتى مباراة الفريق ضد مارسيليا الأسبوع الماضي، لكنه أخبر اللاعبين بأن الأمر يعود لهم لتمديد العقد لفترة أخرى على نفقتهم الخاصة أو إلغائه.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن جُل اللاعبين وافقوا على تمديد التعاقد مع تحمل التكاليف.

يُذكر أن باريس سان جيرمان سبق أن وفر للاعبيه حماية أمنية خاصة خلال الفترة من نهاية 2015 حتى بداية 2016 بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس خلال نوفمبر 2015، ولكن تلك الحماية الأمنية توقفت مجرد أن طلب النادي من اللاعبين تحمل نفقاتها، مع الإشارة لأن زلاتان إبراهيموفيتش كان اللاعب الوحيد الذي رفض تلك الحماية الأمنية الخاصة.