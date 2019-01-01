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باريس سان جيرمان يستهدف ضم سافيتش

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باريس سان جيرمان ينافس يوفنتوس من أجل جوهرة لاتسيو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية اهتمام باريس سان جيرمان بضم لاعب وسط لاتسيو الإيطالي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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وكان سافيتش قد بات هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية تحديدًا منذ تألقه اللافت مع نسور العاصمة الإيطالية في الموسم قبل الماضي.

وبعد اهتمام قطبي مانشستر وريال مدريد باللاعب، أصبح يوفنتوس هو الأقرب لضمه في الفترة الأخيرة حسب المصادر الصحفية.

ولكن في الوقت الراهن، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع سافيتش خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب الصحيفة فإن باريس سان جيرمان قد رصد ما يتراوح بين 70 و 80 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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يذكر أن نجم وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو بات قريبًا من الخروج في الصيف الحالي، وعلى الأرجح ستكون وجهته يوفنتوس.

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