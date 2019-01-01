تريبير: كوستا جعلني روني وهؤلاء نصحوني بالدوري الإسباني

الدولي الإنجليزي يكشف بعض أسراره داخل "واندا متروبوليتانو"

كشف المدافع الأيمن الإنجليزي كيران تريبير، عن أسباب انسجامه السريع مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، رغم حداثته مع كرة القدم الإسبانية المختلفة عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل صاحب الـ29 عامًا إلى أصحاب "واندا متروبوليتانو" الصيف المنقضي، قادمًا من توتنهام مقابل رسوم بلغت حوالي 20 مليون يورو، ومن مباراة لأخرى يثبت أنه من أنجح صفقات التشولو دييجو سيميوني في الميركاتو.

وقال في مقابل مع صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد "لأنني الإنجليزي الوحيد مع الفريق، يدعوني الآن باسم روني، والسبب دييجو كوستا. كلما ذهبت إلى أي مكان يصرخ في وجهي ويقول روني، وجميع زملائي يفعلون نفس الأمس، ويجب أن أشكر كوستا على هذا".

وسُئل "هل هناك تشابه بيني وبين روني؟ لا أبدو هكذا. فقط أستمتع بكل لحظة مع أتلتيكو مدريد، وكنت قد تحدثت مع يورينتي وألديرفيرلد عن الليجا، وأخبروني أنني سأستمتع بهذه التجربة".

وتابع "كنت أثق أنها ستكون فرصة رائعة، رغم أن البعض وصفها بالمخاطرة، لكني لم أكن خائفًا من هذه التحذيرات، فقط كنت وما زالت أراها فرصة عظيمة".

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وعن ردة فعل زوجته عندما علمت أنه سيغادر عاصمة الضباب ليستكمل مسيرته مع الهنود الحمر، قال "شعرت بصدمة عندما تحدثت معها في المرة الأولى، لكنها أخبرتني أنها ستدعمني في أي قرار سأتخذه، لذلك لم أتردد في الموافقة على العرض".

وختم بالحديث عن أسباب انسجامه السريع مع الأتلتي قائلاً "لم أذهب إلى مكان مثل هذا من قبل، أحاول مشاركة زملائي بقدر المستطاع، ربما تستغرق اللغة بعض الوقت، لكني أتحلى بالصبر، كما أن اللعب مع سيميوني ساعدني على تحسين مستواي، وأيضًا من الرائع جدًا اللعب بجانب لاعب مثل كوكي، لاعب مدهش بأتم معنى الكلمة، ولا أعرف كيف يفعل ذلك، والتدريب هنا مختلفًا عن إنجلترا، وأشعر أنني أعمل مع أحد أفضل المدربين في العالم".