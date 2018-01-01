باريس سان جيرمان يتفادى مصير "رابيو" مع أريولا

حارس المرمى ألفونس أريولا بات قريبًا من توقيع عقده الجديد مع باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح باريس سان جيرمان في التوصل لاتفاق مع حارس مرماه ألفونس أريولا لتجديد العقد الذي يربطهما معًا، ليتفادى بذلك ما حدث مع لاعب الوسط أدريان رابيو.

وأعلن النادي الفرنسي رسميًا رحيل رابيو بنهاية عقده الصيف القادم عقب فشل مفاوضات تجديده، ولكن الأخبار الجيدة كانت بنجاح المفاوضات الطويلة مع حارس المرمى الفرنسي الذي كان يعيش أيضًا الموسم الأخير في عقده.

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وأفاد راديو مونت كارلو أن أريولا توصل لاتفاق على عقد سيُبقيه بالعاصمة الفرنسية حتى عام 2023 وأن التوقيع الرسمي سيكون قبل التوقف الشتوي.

يُذكر أن الحارس صاحب الـ25 عامًا هو الخيار الأول للمدرب توماس توخيل في ملعب حديقة الأمراء رغم وجود المخضرم جانلويجي بوفون، وقد خاض مع باريس سان جيرمان هذا الموسم 13 مباراة في جميع البطولات تلقى خلالها 12 هدفًا.