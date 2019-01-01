واندا: لا يمكن قول لا لباريس سان جيرمان

واندا نارا زوجة إيكاردي تتحدث عن كواليس انضمام إيكاردي من إنتر إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قالت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إن رفض عرض باريس سان جيرمان كان صعبًا لأنه لا أحد يستطيع قول لا لنادي العاصمة الفرنسية.

وكان ماورو إيكاردي قد انتقل من إنتر إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع أحقية الشراء في نهايته.

وستكلف الإعارة باريس سان جيرمان 5 ملايين يورو بالإضافة إلى التكفل براتب اللاعب كاملًا، مع أحقية الشراء بـ 65 مليون يورو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وحول الصفقة التي تمت في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قالت واندا نارا إن عرض باريس سان جيرمان كان مثاليًا ولا يمكن رفضه.

وأضافت: "لقد مر إيكاردي بفترات صعبة واحتاج إلى تجربة جديدة حتى يثبت نفسه للجميع، وفي باريس سان جيرمان سيتوفر له كل ما يريد"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد خرج من حسابات كونتي وماروتا بسبب تمرده عقب سحب شارة القيادة منه في ديسمبر الماضي.