"أنت تريد المشاكل" .. رد صارم من الخليفي عند سؤاله عن كيليان مبابي!

أراد التركيز على انتصار فريقه ضد مانشستر سيتي

رفض ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الانجراف وراء الحديث عن نجم الفريق السابق كيليان مبابي، بعد فوز العملاق الفرنسي على مانشستر سيتي 4/2 في دوري أبطال أوروبا.

سيتي تقدم على أصحاب الأرض بثنائية سجلها جاك جريليش وإرلينج هالاند، قبل أن يرد باريس برباعية لعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيش وجونسالو راموش، في الوقت الذي تواجد فيه الخليفي بمدرجات ملعب حديقة الأمراء للاستمتاع بهذه الريمونتادا.

وبعد هذا الانتصار توجه أحد الصحفيين الإسبان من برنامج "إل شيرينجيتو" إلى الخليفي لسؤاله عن مبابي، ليرد عليه رجل الأعمال القطري:"أنت تبحث عن المشاكل".

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وأضاف:"أنا أتحدث فقط عن لاعبي فريقي، إذا سألتني سؤالًا، يجب أن يكون عن أحد اللاعبين في باريس".

وأما عن فوز فريقه:"كاد قلبي أن يتوقف بسب نوبة قلبية في هذه المباراة، أنا فخور جدًا بفريقي، كنا نلعب ضد فريق عظيم في موقف لم نكن متأكدين فيه من التأهل لدور الـ16".

يذكر أن باريس لا يزال في صراع مع كيليان مبابي حتى بعد رحيله إلى ريال مدريد، وذلك بخصوص المستحقات غير المدفوعة للاعب خلال فترته مع النادي الفرنسي.