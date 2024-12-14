إنريكي عن توتر علاقته بديمبيلي: أنا المدرب في باريس، لست والدًا أو شقيقًا لأحد!

حالة من التوتر بين الثنائي

اضطر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، للخروج من أجل الحديث عن خلافاته مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والأزمات المستمرة للاعب في حديقة الأمراء.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت منذ بضعة أيام إن إنريكي لا يزال يشعر بالضيق من ديمبيلي، منذ تأخره عن التدريبات قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أكتوبر الماضي، مما تسبب في توتر العلاقة بينهما حتى الآن.

ويرجع ذلك بسبب حالة الإهمال التي يظهر بها جناح برشلونة السابق، بعد تعرضه للبطاقة الحمراء أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال قبل أسبوعين، لتلقيه بطاقتين صفراوين كان يمكن تجنبهما، بالإضافة لبعض المواقف الأخرى التي تثبت عدم التزام اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل مواجهة ليون، غدًا، الأحد، في الدوري الفرنسي، قال إنريكي عن علاقته بديمبيلي:"لدي نفس العلاقة مع الجميع اللاعبين، أنا مدرب، لست والدًا لهم أو أخيهم أو صديقهم".

وأضاف:"أنا الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات ولا توجد لدي أي مشكلة في القيام بذلك بالطريقة التي أراها صحيحة".

وكان ديمبيلي قد جلس كبديل على دكة باريس في آخر مباراتين بالدوري الفرنسي أمام نانت وأوكسير، حيث يعتقد البعض أن هذه الخطوة كانت بمثابة العقاب من إنريكي له على تصرفاته.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة شارك في 17 مباراة مع باريس هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 بكل البطولات.