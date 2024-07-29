باريس سان جيرمان لا يتوقف.. صفقة جديدة في وسط الملعب للنادي الفرنسي

باريس يخطط لحسم صفقة جديدة في وسط الملعب...

تدرس إدارة باريس سان جيرمان، تدعيم صفوف خط وسط فريقها بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اقتراب التعاقد مع جواو نيفيز.

وكان باريس سان جيرمان، قد اقترب من الإعلان الرسمي، عن ضم جواو نيفيز، لاعب بنفيكا البرتغالي، والذي سيوقع عقدًا مع الفريق الباريسي مدته خمسة مواسم، في صفقة قد تكلف باريس نحو 70 مليون يورو، وفقًا للصحافة الفرنسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فوت ميركاتو" فإن إدارة الفريق الباريسي، تدرس إمكانية التعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، خلال الفترة القادمة.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الفرنسي، تعلم شروط بايرن ميونخ للتخلي عن لاعبه، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات اللاعب الشخصية، ولكنها تدرس هل سيكون التعاقد مع كيميتش مفيدًا لخط الوسط ام لا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، تركيزه منصب في فترة الانتقالات الصيفية، على التعاقد مع بديل لكيليان مبابي، لاعب الفريق الذي انضم إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وبالفعل ارتبط بالتعاقد مع أكثر من لاعب، وعلى رأسهم نيكو ويليامز، نجم اتلتيك بيلباو الإسباني.