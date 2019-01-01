سببان رئيسيان خلف موافقة زيدان على العودة لريال مدريد

جول يكشف ما حدث في الكواليس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد زين الدين زيدان لمنصبه في ريال مدريد بعدما تركه الصيف الماضي إثر رفض الرئيس فلورينتينو بيريز الموافقة على طلباته الخاصة بتجديد الفريق والتخلي عن بعض اللاعبين وأبرزهم جاريث بيل وضم آخرين لضمان مواصلة النتائج الإيجابية.

وبعد تخبط وموسم كارثي تحت قيادة جولين لوبيتيجي ثم سانتياجو سولاري، اتخذ بيريز قراره وطلب من زيدان العودة وتوصل بالفعل لاتفاق معه ليُعلن الأمر رسميًا مساء أمس الإثنين، لكن المعلومات القادمة من العاصمة الإسبانية تُوضح أن العلاقة القوية بين الرجلين لم تكن فقط السبب في عودة المدرب الفرنسي للبيت المدريدي.

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بل علم جول وجو سببين رئيسيين خلف قرار بطل أوروبا 3 مرات متتالية، الأول هو موافقة بيريز على منح زيدان الصلاحية الكاملة في إدارة الفريق وخاصة سوق الانتقالات بما يتضمن القادمين والراحلين، والثاني هو جعله أغلى مدرب في العالم بمنحه راتبًا سنويًا ضخمًا للغاية لم يُكشف عنه بعد.

ووقع المدرب عقدًا مع الريال يمتد حتى عام 2022 مما يؤكد على ثقة النادي بمشروعه الخاص وأنه سيُقدم له كافة الدعم المطلوب لإعادة الفريق لطريق الانتصارات والألقاب.