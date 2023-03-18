باريس سان جيرمان ضد رين: البث المباشر، القنوات الناقلة، وموعد المباراة وكيف تشاهدها

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Lionel Messi PSG 2022-23 HIC 16:9Getty
باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمان vs ستاد رينستاد رين

أين يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد رين لحساب الدوري الفرنسي؟

يستضيف باريس سان جيرمان مساء السبت رين لحساب الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

موعد لقاء باريس سان جيرمان ضد رين والقنوات الناقلة

المباراة

باريس سان جيرمان ضد رين

الموعد

19 مارس 2023

موعد انطلاق المباراة

18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية

المكان

ملعب حديقة الأمراء

أين تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين بالدوري الفرنسي

البلد

القناة

البث المباشر

البلدان العربية

beIN SPORTS

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