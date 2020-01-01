باريس سان جيرمان يغري زيدان بمبابي

الآية تنعكس بين مدريد وباريس

تحدثت تقارير إسبانية عن ثورة فرنسية مقبلة في باريس سان جيرمان قد تشمل الاستعانة بزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وتحقيق حلمه بتدريب كيليان مبابي.

وأبدى المدرب الفرنسي إعجابه في أكثر من مناسبة بالنجم الشاب، مما شجع التقارير الإعلامية التي ربطته بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي مستقبلاً.

وقالت "موندو" وأيضاً "آس" إن النادي الباريسي يخطط لثورة من أجل زيادة أعداد الفرنسيين في صفوفه، ومن ضمن ذلك الاستعانة بمدرب فرنسي بدلاً من توماس توخيل.

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وأضاف التقرير أن زيدان هو المرشح الأبرز من قبل إدارة بي إس جي لتولي قيادة الفريق بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، أو حتى حال رحيله مباشرة بنهاية الموسم عن الميرينجي.

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وذكرت الصحيفة أن معضلة توخيل هي قدرته في التعامل مع النجوم في صفوف الفريق، الأمر الذي أثبت زيدان كفاءته بخصوصه بفترتيه بمدريد مع أمثال كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

عامل آخر قد يشجع زيدان للموافقة بحسب التقارير هو رغبته بالعمل مع مبابي وتدريبه، وفي هذه الحالة سينجح باريس سان جيرمان في حماية نجمه من إغراءات الرحيل إلى إسبانيا.

زيدان لم يسبق له تدريب أي فريق آخر باستثناء ريال مدريد، إذ بدأ مع فريق الشباب الخاص به، ثم عمل مساعداً مع كارلو أنشيلوتي قبل تصعيده ليكون الرجل الأول، وينتهي عقده الحالي في 2022.