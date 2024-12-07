إنريكي بعد التعثر أمام أوكسير: لو فعلنا هذا الأمر سنلقي بأنفسنا من النافذة!

نتيجة محبطة جديدة للعملاق الباريسي

يؤمن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن عدم الانتباه للضغوط الحالية، هو الحل الأنسب من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها فريقه هذا الموسم.

باريس تعرض لـ3 انتكاسات متتالية في 3 مباريات خاضها محليًا وأوروبيًا، حيث خسر من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتعادل مع نانت 1/1 قبل التعثر مرة أخرى أمام أوكسير، أمس، الجمعة في الدوري الفرنسي، بالسقوط في فخ التعادل السلبي من دون أهداف.

ومن جانبه قال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة بعد هذه النتيجة:"سأنتقد اللاعبين إذا لم يكونوا متحمسين، إنهم أول من يهتم بالتسجيل، الأمر يشبه بذاكرة السمكة أو لاعبي التنس، لأننا ننسى بسهولة النقطة الأخيرة وننظر دائمًا إلى الأمام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الإسباني:"لو انتبهنا إلى الضغط المفروض علينا في كثير من الأحيان، فسوف نلقي بأنفسنا من النافذة، لذلك سنحاول بذل قصارى جهدنا للحصول على فرصة لإنقاذ آمالنا الأوروبية من الغرق بشكل نهائي".

جدير بالذكر أن باريس الذي يلعب الثلاثاء القادم ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي بـ34 نقطة، مقابل 26 لصالح مارسيليا الثاني، بينما يقبع بالمركز الـ25 في دوري الأبطال بـ4 نقاط فقط من 5 مباريات.