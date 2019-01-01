باريس سان جيرمان يستهدف إيكاردي، وإنتر يُحدد سعره

المهاجم قريب من الرحيل عن ميلانو بنهاية الموسم الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لأن ماورو إيكاردي بات الهدف الأهم في سوق الانتقالات الصيفي القادم لباريس سان جيرمان.

وتتوقع المصادر المتابعة للأوضاع في الإنتر رحيل إيكاردي بنهاية الموسم الجاري رغم عودته للعب مع الفريق عقب غيابه لـ6 أسابيع، وتحديدًا منذ قرار سحب شارة القيادة منه في فبراير الماضي.

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ويهدف باريس سان جيرمان لإيجاد بديل مناسب لمهاجم الفريق "إيدينسون كافاني"، ويرى في إيكاردي المهاجم الأفضل، ورغم أن المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين إلا أن الفريق الفرنسي يتفوق على الأندية المنافسة له في الصفقة.

وأوضحت لاجازيتا ديلو سبورت أن الإنتر حدد سعر مهاجمه الأرجنتيني بـ70 مليون يورو، وتربطه الصحافة بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.