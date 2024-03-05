الاختيار الصعب .. باريس تحرم مبابي من الظهور في أول كلاسيكو ضد برشلونة!

لقطة تاريخية تدفع الفتى الفرنسي للتخلي عن ريال مدريد!

أصبحت صفقة انتقال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد في حكم المؤكد، وبات السؤال الذي يشغل عقل الجماهير هو متى سيكون أول ظهور للفتى الفرنسي مع ناديه الجديد.

ولا يوجد شك أن كيليان مبابي سيكون على رأس قائمة منتخب فرنسا الأول المشارك في يورو 2024، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، لذلك لن ينضم للفريق الملكي قبل هذا الموعد.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يهتم كثيرًا بأن يكون مبابي مع الفريق خلال الجولة الأمريكية الصيفية، التي اعتاد القيام بها خلال آخر عامين وتوفر دخلًا كبيرًا للفريق، لذلك مشاركة كيليان ستكون واجهة دعائية مميزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن ريال مدريد سيُحرم من عدد كبير من لاعبيه الدوليين الذين سيحصلون على راحة بعد اليورو أو كوبا أميركا التي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 15 يوليو، حيث ستتداخل مع الجولة الأمريكية، التي على الأرجح ستشهد مباراة كلاسيكو إسباني مع الغريم برشلونة.

وفيما يتعلق بمبابي، سيكون هناك احتمالية لأن يخوض أول كلاسيكو له مع الملكي على أرض الولايات المتحدة، لكن ذلك الأمر يرتبط بموقفه من المشاركة مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتعول فرنسا كثيرًا على ضم مبابي ضمن الثلاثي الكبير مع المنتخب الأولمبي، على أمل المشاركة وقيادة بلاده لحصد الميدالية الذهبية في الدورة المقامة على أرضه، وهو بالفعل ما أعلنه تييري هنري مدرب صغار فرنسا، الذي أكد رغبته في ضم مبابي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في يد اللاعب.

ولا يبدو أن مبابي لديه أي نية لرفض تمثيل المنتخب الأولمبي بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب فرنسا الأول في اليورو، خصوصًا أنه حصل على وعد بحمل علم بلاده في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية وهو شرف كبير لأي رياضي، وذلك يعني أنه سيتواجد في الحدث الضخم من بدايته وحتى نهاية منافسات كرة القدم.