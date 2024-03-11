بارقة أمل .. اقتراب حل أزمة أندية الدوري الإنجليزي مع السوبر ليج الأوروبي

قريبًا قد نرى تغيير في موقف أندية البريميرليج من السوبر ليج الأوروبي...

كشف بيرند رايشارت، المدير العام للشركة المروجة لبطولة دوري السوبر الأوروبي، أن المفاوضات مع الأندية الإنجليزية للمشاركة في البطولة عادت مرة أخرى.

وكانت الأندية الإنجليزية، المفترض أن تشارك في البطولة وهم مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، قد انسحبوا في وقت سابق من المشاركة بعد احتجاجات المشجعين والاتحادات الأوروبية المختلفة ضد فكرة البطولة.

ولكن بعدما أقرت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي، بعدم سيطرة الاتحاد الأوروبي والدولي على كرة القدم، من السيطرة على البطولة، عادت المفاوضات مع أندية إنجلترا مرة أخرى للمشاركة في السوبر ليج.

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وقال رايشارت في تصريحات نقلها موقع "calcioefinanza": "دوري السوبر الأوروبي فرصة عظيمة، لماذا لا نتحد ونتخذ وجهة نظر محايدة ونقرر ما هو الأفضل للأندية وللجماهير؟!".

وتابع: "هناك أندية تتواصل مع الطبقة السياسية، ويسألونهم إذا كانت هناك فرصة جديدة وأفضل مقارنة بالوضع الحالي".

وأضاف: "في إنجلترا لا يزال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تم تصحيحها، نحتاج إلى أن نكون قادرين على شرح أنفسنا بطريقة أفضل، لم يكن الهدف من تلك المبادرة الابتعاد عن أندية الدوري الإنجليزي ولكن يكون الأمر كذلك".