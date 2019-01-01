ماندزوكيتش ضحية ساري الأولى في يوفنتوس

هل يتكرر سيناريو هيجواين مع ماندزوكيتش؟

يقترب ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حال تولى ماوريسيو ساري تدريب البيانكونيري.

التقارير الصحفية تشير إلى توصل يوفنتوس لاتفاق نهائي مع ساري ليرحل من صفوف تشيلسي.

وعلم Goal أنّ المدير الرياضي للبيانكونيري، فابيو باراتيتشي، مستعد لبيع عدد من اللاعبين وترك المجال متاح لساري للتعاقد مع صفقات جديدة لتطبيق أفكاره.

وسوف يكون ماندزوكيتش أول الضحايا وقد يرحل بالطريقة ذاتها التي اتبعها فريق السيدة العجوز للتخلي عن جونزالو هيجواين.

3 تمريرات فقط كانت كافية لاختراق الدفاعات الإسبانية ووضع ستيرلينج أمام المرمى منفردًا 👌



(🎥: @UEFAEURO)pic.twitter.com/R4bwoDgWwC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وقد ينضم اللاعب لأحد فرق الدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ماندزوكيتش وقّع عقدًا جديدًا خلال الموسم الجاري وسجل 44 هدفًا في 162 مباراة لعبها مع بطل الدوري الإيطالي.