بارتي رفض يوفنتوس وتشيلسي انتظارًا لنادٍ أكبر

تصريحات والد توماس بارتي بشأن رفضه تشيلسي ويوفنتوس قبل الانضمام إلى آرسنال

قال والد توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد ، أن نجله قد رفض عروض من يوفنتوس وتشيلسي لأنه كان ينتظر الانتقال إلى نادٍ أكب.

وارتبط بارتي على مدار الأشهر الماضية بالانضمام إلى أكبر أندية قارة أوروبا بعد التألق اللافت للنظر رفقة كتيبة دييجو سيميوني، ولعل آرسنال هو النادي الذي استطاع الظفر بخدماته.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس كانا من ضمن الطامحين في التعاقد مع بارتي أيضًا، وبحسب جاكوب والده، فإن تشيلسي ويوفنتوس قدما غرضين رسميين إلى إدارة أتلتيكو مدريد.

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وأضاف: "وضع أتلتيكومدريد شرطًا جزائيًا في عقد ابني، لذا فأي فريق مهتم به كان عليه ببساطة أن يدفع هذا المبلغ، وآرسنال تمكن من ذلك في النهاية وظفر بخدماته"

وتابع: "لقد رفضنا عرضين من يوفنتوس وتشيلسي لأننا انتظرنا عرضًا من نادٍ أكبر فيما بعد، ولكن في النهاية سارت الأمور كما رأى الجميع وانتقل إلى آرسنال"

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وكان بارتي البالغ من العمر 26 عامًا رقعة أساسية في فريق سيميوني، حيث شارك هذا الموسم في 35 مباراة بين الدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة واحد.

الجدير بالذكر أن آرسنال تمكن في النهاية من تلبية مطالب أتلتيكو ودقع ـ50 مليون يورو على الرغم من الأزمة الاقتصادية بكرة القدم نتيجة فيروس كورونا..