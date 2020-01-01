بارتوميو يدحض إنقلاب إدارة برشلونة ويهدد بإقالة نوابه

مذبحة إدارية يقوم بها بارتوميو لتوطيد نفسه في إدارة الفريق

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إجراء تعديلات في مجلس إدارة الفريق للرد على محاولات إجباره على الاستقالة مستغلًا أزمة وباء كورونا.

التقارير الصحفية أكدت أنّ أعضاء مجلس الإدارة بزعامة نائب الرئيس، إيملي روسود، أراد إجبار بارتوميو على تقديم استقالته مستغلًا هتاف جمهور "كامب نو" ضده.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن بارتوميو وضع خطة لتجنب الخسائر الاقتصادية لفيروس كورونا وأجرى اجتماعًا مساء أمس، الإثنين، لكن الجميع فوجئ بطلبه من بعض المديرين تقديم استقالتهم إن لم يتفوقوا مع رؤيته.

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ورغم أن لوائح البلوجرانا الداخلية تمنع بارتوميو من إقالة أعضاء مجلس الإدارة، لكنّه يستطيع حرمانهم من مسؤوليتاتهم وإجبارهم على تقديم الاستقالة.

وأوضحت "كادينا كوبي" أنّ رئيس برشلونة يرغب في إعادة تخطيط مجلس الإدارة للموسم المتبقي له في رئاسة النادي وسوف يجبر 4 من كبار المسؤولين في النادي على الاستقالة وهم روسود وإنريكي تومباس وجوسيب بونت وسيلفيو إلياس.

كما أنّ نائب الرئيس المعلن إصابته بفيروس كورونا، جوردي كاردونور، مهدد هو الآخر بالإقالة.

وبحسب "كادينا سير" فإن بارتوميو بدأ بالفعل في تحديد البدلاء وسوف يتم تعيين جوري مويكس في منصب نائب الرئيس الإقتصادي في برشلونة بدلًا من تومباس، كما سيكون أوسكار جيرو بين نوابه.

جدير بالذكر أنّ عدد من أعضاء إدارة برشلونة حاول إجراء انتخابات مبكرة في الصيف الجاري بدلًا من موعدها الطبيعي في صيف 2021 ولكن أزمة وباء كورونا عطلت كل شيء.