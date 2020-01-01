بارتوميو: هذا موقفي من الاستقالة وأتفهم تصرفات ميسي

يجيب على كل التساؤلات..

أسدل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، الستار على شائعات اقتراب استقالته من رئاسة النادي بتأكيده أنه لم يفكر ولو للحظة في مغادرة كامب نو.

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن بارتوميو يفكر في الاستقالة بالساعات المقبلة مع اقتراب إقامة تصويت على سحب الثقة منه.

إلا أن بارتوميو خرج للصحافة مساء الإثنين في مؤتمر صحفي ونفى الأمر جملةً وتفصيلًا، وتحدث عن قضايا رياضية ومالية عديدة وعن متى يمكن أن يُقام التصويت على وجوده.

المزيد من الفرق

بارتوميو قال "الاستقالة لم تخطر ببالي أبدًا، بالنسبة لبرشلونة وللنادي والفريق، فإن وجود ميسي معنا هو الخيار الأفضل للجميع. الفريق مع المدرب واللاعبين الجدد يبنى مشروعًا جيدًا للغاية".

كما أضاف "أنا أفهم ليو ميسي وموقفه، في حالته كان الجميع غاضبًا لأننا أردنا نتائج مختلفة. من الجيد أن تغضب لأن هذا يعني أنك تمتلك الطموح والرغبة".

أزمة جديدة في الكلاسيكو .. الحكم أصر على ركلة الجزاء رغم التحذيرات

"كان هناك بند حدد الموعد النهائي للمغادرة مجانًا في 10 يونيو. ميسي مستمر كلاعب في برشلونة وأتمنى أن يستمر لمدة طويلة هنا وأن يتقاعد معنا."

وبخصوص حكم الكلاسيكو "علينا أن نجعل تقنية الفيديو أكثر دقة، ندعو الرابطة للنقاش لأننا لا نقبل أن نعاقب في لعبة بمباراة ثم لا نعاقب بنفس اللعبة في مباراة أخرى".

أما عن موعد التصويت "نحن لسنا متهورين، نحن نجهز التوقيت المناسب للتصويت، غدًا هناك اجتماع آخر للاتفاق على بروتوكول التصويت".

وأتم "من المستحيل إقامة التصويت في موعد 1 أو 2 نوفمبر، لا توجد آلية لوجيستية لذلك الآن، لا ننسى أننا في فيروس كورونا".

الجدير بالذكر أن انتخابات رئاسة برشلونة تحدد موعدها في شهر مارس المقبل، وقد أعلن بارتوميو من قبل عن أنه سيخوضها وسيحاول الاستمرار على رأس البلوجرانا.

كما تجدر الإشارة إلى أن بارتوميو أعلن أن ميزانية برشلونة ستكون 828 مليون يورو في انتظار تصديق الجمعية العمومية، لتكون بذلك أقل بمقدار 231 مليون يورو عن العام الماضي.