بارتوميو: ديمبيلي سيئ الحظ ولكننا نثق فيه

رئيس برشلونة يتحدث عن ديمبيلي..

اعتبر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن أزمة عثمان ديمبيلي مع البرسا تكمن في سوء حظه، ولكنه عاد وشدد على ثقته الكبيرة بموهبة الفرنسي.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى برشلونة الموسم الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، لكن لم يُقدم اللاعب العطاءات المتوقعة منه حتى الآن.

في الأساس، كان ضم ديمبيلي إلى جانب كوتينيو كتعويض عن رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، غير أن كليهما لم يُقنع وخرج البرازيلي إلى بايرن ميونخ هذا الموسم على سبيل الإعارة.

بارتوميو في تصريحات إعلامية تحدث عن الأمر بقوله "الوصول إلى برشلونة والتعود على الأجواء ليس سهلًا.".

"لم يكن التكيف سهلًا بالنسبة لكوتينيو هنا، إنه نجم ومستواه عالمي بكل التأكيد، ولكننا اخترنا أن نعيره إلى بايرن ميونخ."

أما عن ديبميلي فقال "كان لدى عثمان حظًا سيئًا بسبب الإصابات، ولكننا لدينا ثقة كبيرة في موهبته.".

حديث بارتوميو جاء على خلفية حديثه حول من سيخلف ليونيل ميسي في برشلونة، حيث أكد على أن الليو مستمر داخل الكامب نو في الثلاث سنوات المقبلة، وتعمل الإدارة منذ الآن على حقبة ما بعد الأسطورة الأرجنتينية.

يذكر أن بارتوميو أيضًا قد أكد على دعم المدرب إرنستو فالفيردي، ليضع حدًا للجدل الذي دار حول مستقبله بعد تراجع النتائج في هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.