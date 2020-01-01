بارتوميو: أريد استمرار ميسي مع برشلونة وسنقاتل على الأبطال

حديث رئيس برشلونة بعد التعاقد مارتن برايثوايت المهاجم الجديد للفريق

شدد جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة على أن فريقه سيقاتل هذا الموسم لتحقيق دوري أبطال أوروبا، مشدداً على أنه يرغب في استمرار ميسي مع برشلونة للأبد.

وأعلن اليوم، برشلونة تعاقده مع مارتن برايثوايت، قادماً من ليجانيس لتعويض غياب لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية: "اليوم أنا متحمس للغاية لرؤية لاعبًا جديدًا مع فريقنا، الدوري أصبح منفتحًا للغاية وأعتقد أن مارتن موهوب وسيقاتل معنا".

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وواصل: "عملت الإدارة الفنية بشكل سريع بعد إصابة ديمبيلي لإيجاد بديلاً بشكل سريع، ويسعدني أن أرى ذلك اللاعب وبتلك الشخصية وسيظهر معنا بشكل جيد".

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وتطرق رئيس النادي الكتالوني، للحديث عن مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا وقال: "نريد الفوز بكل شيء، نحن لا نريد أي إصابات طويلة وقوية في الفريق من جديد، سنقاتل على الدوري الإسباني، وسنبدأ رحلة دوري الأبطال بالتركيز من مباراة نابولي".

وتحدث بارتوميو عن استمرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع الفريق وقال: "أرغب في أن يستمر ميسي معنا للأبد، وأعتقد أن هذا ممكن، ولكن على مهاجمنا الجديد مارتن الدخول في أجواء التشكيل بسرعة ونواصل المنافسة على الدوري".